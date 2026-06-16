В Пензе начали устраивать концерты для сотрудников заводов

Культура

В Пензе начали устраивать концерты для сотрудников заводов
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В Пензе стартовал музыкальный фестиваль для сотрудников заводов и предприятий, сообщили в городской администрации.

В рамках проекта «В рабочий полдень» для них выступают лучшие творческие коллективы.

В Пензе начали устраивать концерты для сотрудников заводов

Музыканты исполняют как народные песни, так и популярные, любимые многими мелодии.

«Фестиваль возвращает добрую традицию - когда самодеятельные артисты приезжали на заводы с концертами», - пояснили в мэрии.

В Пензе начали устраивать концерты для сотрудников заводов

Первое выступление состоялось 9 июня для сотрудников «Пензадизельмаша». На втором - 16 июня - зрителями станут работники завода «Маяк».

В Пензе начали устраивать концерты для сотрудников заводов

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