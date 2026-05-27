Кузнецк получил 9,5 млн рублей на обустройство города для туристов

Кузнецку выделили 9 500 000 рублей на обустройство центра города в соответствии с туристским кодом в 2026 году. Соответствующее постановление 25 мая подписал врио председателя регионального правительства Николай Симонов.

9 405 000 рублей - средства федерального бюджета, 95 000 - областного. На что конкретно будут потрачены деньги, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в 2026 году выполнят реконструкцию парка «Нескучный сад», ремонт тротуара на Московской и пешеходной зоны «Аллея вязов» на улице Ленина. Они станут частями променада под названием «В Кузнецк - за мороженым».

Кроме того, в планах сделать одну из улиц пешеходной.

«За последние годы город заметно преобразился, однако у нас до сих пор нет полностью закрытых для движения пешеходных улиц», - отмечал глава Кузнецка Виктор Агафонов в марте.

Он предложил рассмотреть возможность перекрытия улицы Комсомольской на участке от улицы Белинского до улицы Ленина.

