Губернатор рассказал о «блиндажнике» для Второго пензенского полка

Культура

Губернатор рассказал о «блиндажнике» для Второго пензенского полка
Печать
Max

Пензенцы продолжают реализацию проекта «ПроЧувства». Пятый поставленный спектакль артисты показали в Донецке и Мариуполе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Проект «ПроЧувства» в Пензе появился в 2022 году. В рамках него создаются спектакли-концерты, которые затрагивают темы патриотизма, человеческих ценностей и эмоций. Проект собрал творческих людей из Пензы, Москвы, Нижнего Новгорода.

Пятый спектакль-концерт основан на неоконченной драме Пушкина «Русалка».

«Донецк и Мариуполь вошли в гастрольный тур, проведение которого курирует Пензенское региональное отделение Народного фронта. Яркие режиссерские решения и оригинальное музыкальное оформление получили высокую оценку зрителей», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Специально для бойцов Второго пензенского полка сыграли «блиндажник». По словам губернатора, это самое подходящее название для выступления в формате квартирника на Донецкой земле.

«Артисты передали нашим воинам подарки от земляков и пожелали победы и скорейшего возвращения домой», - добавил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спектакль спецоперация концерт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!