Губернатор рассказал о «блиндажнике» для Второго пензенского полка

Пензенцы продолжают реализацию проекта «ПроЧувства». Пятый поставленный спектакль артисты показали в Донецке и Мариуполе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Проект «ПроЧувства» в Пензе появился в 2022 году. В рамках него создаются спектакли-концерты, которые затрагивают темы патриотизма, человеческих ценностей и эмоций. Проект собрал творческих людей из Пензы, Москвы, Нижнего Новгорода.

Пятый спектакль-концерт основан на неоконченной драме Пушкина «Русалка».

«Донецк и Мариуполь вошли в гастрольный тур, проведение которого курирует Пензенское региональное отделение Народного фронта. Яркие режиссерские решения и оригинальное музыкальное оформление получили высокую оценку зрителей», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Специально для бойцов Второго пензенского полка сыграли «блиндажник». По словам губернатора, это самое подходящее название для выступления в формате квартирника на Донецкой земле.

«Артисты передали нашим воинам подарки от земляков и пожелали победы и скорейшего возвращения домой», - добавил Олег Мельниченко.