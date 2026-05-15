В Пензе приостановили стройку у Спасо-Преображенской церкви

В областном центре приостановили строительство на улице Спасо-Преображенской, на территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Пензы, XVII-XX вв.».

Ранее горожане в Сети обратили внимание, что прямо под склоном смотровой площадки у памятника Первопоселенцу начали что-то возводить. Пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры на своей странице во «ВКонтакте» указало, что осваиваемый участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасо-Преображенская, середина XVIII в.», строительство там запрещено.

«Следует отметить, что в конце 2024 года Правительство РФ внесло в Положение о зонах охраны объектов культурного наследия существенные изменения, которые ухудшают ранее существовавшие возможности охраны градостроительной среды вокруг памятников. Зоны охраны Спасо-Преображенской церкви разработаны в 2013 году, и, возможно, они уже не соответствуют новому Положению, хотя и пока не отменены, поэтому новый собственник решил ловко этим воспользоваться», - отмечалось в посте.

В пятницу, 15 мая, информацию о стройке прокомментировали в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

«По информации, полученной от правообладателя земельного участка, на территории ведутся работы по объекту «Братский корпус Спасо-Преображенского монастыря» в рамках регенерации историко-градостроительной среды, предусмотренной правовым режимом зон охраны объекта культурного наследия», - сообщили в ведомстве.

Сейчас работы приостановили. Их возобновят после завершения мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, которые находятся на территории.