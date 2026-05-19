В Пензе открылся киноклуб для участников СВО и их семей

В Пензе стартовал социальный проект «Кино СВОим» для участников спецоперации и членов их семей. Организаторами выступили региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и Пензенская епархия.

«Мы будем смотреть хорошие фильмы и обсуждать их», рассказал протоиерей Дионисий Соловьев, штатный помощник командира по работе с верующими военнослужащими гвардейской зенитной ракетной бригады ПВО.

На первой встрече собравшиеся оценили картину Павла Лунгина «Остров» (2006) о кочегаре (его играет Петр Мамонов), которого монахи подобрали на берегу после подрыва фашистами баржи.

«По возвращении из зоны проведения спецоперации бойцы часто переживают непростой период, это отражается на их эмоциональном состоянии. Мы создали этот проект, чтобы поддержать их и помочь восполнить нехватку живого общения. Надеемся, что инициатива найдет отклик у наших героев и их семей.

Встречи будут проходить регулярно. Чтобы присоединиться, обратитесь к социальным координаторам», - отметила замруководителя филиала фонда Наталья Шеховцова. Ее процитировала пресс-служба областного минтруда.