В Заречном День города будут праздновать 29, 30 и 31 мая

Культура

В Заречном День города будут праздновать 29, 30 и 31 мая
Печать
Max

В Заречном опубликовали программу празднования Дня города (6+). Мероприятия пройдут в пятницу, субботу и воскресенье - 29, 30 и 31 мая.

Афишу опубликовал ДК «Дружба».

29-го числа в 18:00 в центральном парке Заречного начнется концерт эстрадно-джазового оркестра «Дмитриев-Бенд», а в ДК «Современник» - выступление ансамбля «Вензеля».

30 мая станет основным днем праздника. В эту субботу изменят схему движения общественного транспорта, предупредили в АО «Автотранс». С 9:00 до 12:00 автобусы № 4, 5, 101 и 103 не будут заезжать на остановку «ТЮЗ».

Мероприятия начнутся в 9:00 с возложения цветов к памятному знаку «Созидателям завода и города». В 10:00 горожан приглашают на площадь Ленина, где пройдет шествие трудовых коллективов.

С 11:00 в парке «Заречье» начнут работу арт-ярмарка, интерактивные площадки, фуд-корт. В 16:00 на центральном стадионе состоится открытие чемпионата Пензенской области по футболу.

В 20:30 в парке «Заречье» стартует концертная программа.

31 мая в Заречном организуют концерт музыкальной студии «Газон». Мероприятие пройдет в центральном городском парке, начало - в 17:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный праздник афиша
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!