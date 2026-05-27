В Заречном День города будут праздновать 29, 30 и 31 мая

В Заречном опубликовали программу празднования Дня города (6+). Мероприятия пройдут в пятницу, субботу и воскресенье - 29, 30 и 31 мая.

Афишу опубликовал ДК «Дружба».

29-го числа в 18:00 в центральном парке Заречного начнется концерт эстрадно-джазового оркестра «Дмитриев-Бенд», а в ДК «Современник» - выступление ансамбля «Вензеля».

30 мая станет основным днем праздника. В эту субботу изменят схему движения общественного транспорта, предупредили в АО «Автотранс». С 9:00 до 12:00 автобусы № 4, 5, 101 и 103 не будут заезжать на остановку «ТЮЗ».

Мероприятия начнутся в 9:00 с возложения цветов к памятному знаку «Созидателям завода и города». В 10:00 горожан приглашают на площадь Ленина, где пройдет шествие трудовых коллективов.

С 11:00 в парке «Заречье» начнут работу арт-ярмарка, интерактивные площадки, фуд-корт. В 16:00 на центральном стадионе состоится открытие чемпионата Пензенской области по футболу.

В 20:30 в парке «Заречье» стартует концертная программа.

31 мая в Заречном организуют концерт музыкальной студии «Газон». Мероприятие пройдет в центральном городском парке, начало - в 17:00.