Ремонт камешкирского районного ДК обойдется почти в 85 млн рублей

В Русском Камешкире продолжается капитальный ремонт районного Дома культуры, начавшийся в марте этого года. Стоимость работ, по данным портала госзакупок, составила 84 990 000 рублей.

На данный момент полностью готова кровля, идут работы на фасаде, параллельно специалисты заняты на сетях отопления, водо- и электроснабжения.

Внутри целиком закончен демонтаж, начата отделка административных помещений, санузлов и фойе.

В зрительном зале намечено провести перепланировку в соответствии с требованиями пожарной безопасности и с учетом комфорта посетителей.

Общий объем работ разбит на этапы. Финальный срок исполнения согласно контракту - 20 июля 2027 года.

Здание, построенное в 1974 году, давно нуждалось в обновлении. В ДК действуют 23 клубных формирования и любительских объединения. Здесь же размещаются центральная районная библиотека и детская школа искусств, где занимаются почти 140 детей, уточнили в региональном минобре.