Фестиваль «Суворовская каша» выведут на новый уровень

В субботу, 16 мая, в Лунинском районе провели военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша». Он прошел на земле, которая имеет прямое отношение к великому русскому полководцу, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

«Здесь располагалось его родовое имение. Село, которое сменило несколько названий, в итоге в 1901 году в честь Александра Васильевича было переименовано в Суворово. Так оно называется и сейчас», - пояснил глава региона.

Фестиваль в очередной раз собрал много молодежи. С подробностями биографии генералиссимуса юноши и девушки знакомились на выставке, организованной Пензенским краеведческим музеем.

На фестивале состоялась презентация кадетских классов и военно-патриотических клубов.

«В 2030 году по указу Президента России Владимира Владимировича Путина наша страна торжественно отметит 300-летие со дня рождения Александра Васильевича Суворова. В федеральном плане немало праздничных мероприятий, связанных с Пензенской областью. Планируем в следующем году выводить наш фестиваль на новый уровень, заварив «Суворовскую кашу» уже всероссийского масштаба», - сообщил Олег Мельниченко.

