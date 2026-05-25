В Пензе выдали разрешение на реставрацию здания на Кирова, 53

В особняке XIX века на Кирова, 53, в Пензе в скором времени начнется реставрация. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры выдало разрешение.

Научно-проектную документацию утвердили в марте.

Согласно требованиям реставрация затронет оконные и входные группы, стены, цоколь, кровлю и другие элементы здания.

Особняк очистят от старых окрасочных слоев и нанесут новое покрытие, заменят конструкции чердачного перекрытия, оконные и дверные блоки.

Также специалисты восстановят покрытие тротуара и дороги на территории дома и прилегающем к ней участке, заменят отмостку здания, обустроят приямок с монолитной лестницей для выхода из подвала.

Здание, известное как дом купца Рабиновича, признано объектом культурного наследия регионального значения и состоит под охраной государства с 1987 года.

О необходимости его обновления речь шла еще 2 года назад. В феврале 2026-го проект прошел экспертизу.