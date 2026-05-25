В Пензе выдали разрешение на реставрацию здания на Кирова, 53

Культура

В Пензе выдали разрешение на реставрацию здания на Кирова, 53
Печать
Max

В особняке XIX века на Кирова, 53, в Пензе в скором времени начнется реставрация. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры выдало разрешение.

Научно-проектную документацию утвердили в марте.

Согласно требованиям реставрация затронет оконные и входные группы, стены, цоколь, кровлю и другие элементы здания.

В Пензе выдали разрешение на реставрацию здания на Кирова, 53

Особняк очистят от старых окрасочных слоев и нанесут новое покрытие, заменят конструкции чердачного перекрытия, оконные и дверные блоки.

Также специалисты восстановят покрытие тротуара и дороги на территории дома и прилегающем к ней участке, заменят отмостку здания, обустроят приямок с монолитной лестницей для выхода из подвала.

Здание, известное как дом купца Рабиновича, признано объектом культурного наследия регионального значения и состоит под охраной государства с 1987 года.

О необходимости его обновления речь шла еще 2 года назад. В феврале 2026-го проект прошел экспертизу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
проект памятник реставрация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!