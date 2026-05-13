Обнародована программа «Ночи музеев» в Пензе

В субботу, 16 мая, в Пензенской области пойдет ежегодная акция «Ночь музеев» (6+). В ней, как обычно, примут участие государственные и муниципальные учреждения культуры региона.

Они будут работать допоздна, вход на часть мероприятий бесплатный.

В этом году тема акции - «Родное», она продолжает идею Года единства народов России, рассказали в региональном минкульте.

В областной картинной галерее имени К. А. Савицкого акция начнется в 18:00. Для гостей подготовили обзорную экскурсию по основной экспозиции.

В Губернаторском доме программа начнется в 18:30 с открытия выставки Анастасии Гололобовой и викторины о народных традициях «Эхо старины». Запланированы экскурсия по выставке «Народу-победителю слава!» и игровая программа.

В Музее одной картины акция стартует в 17:30. Гости увидят проект «Солдат вечности», посвященный картине Г. Жакова «Героический защитник Брестской крепости А. М. Кижеватов». Необходимо предварительно записаться по телефону 56-14-27.

В краеведческом музее (на улице Красной, 73) с 18:00 до 23:00 пройдут экскурсии, театрализованное и фольклорное мероприятия, квиз-игра «Народы России». Кроме того, будет работать ярмарка «Аллея мастеров». В новом корпусе учреждения (улица Белинского, 8) состоится открытие выставки «Не штыком единым… Смекалка, творчество, поддержка близких - победный арсенал русского духа», также для гостей организуют экскурсию, мастер-класс «Письмо для героя» и творческую акцию «Связь - Пенза!».

В Музее народного творчества запланировали гастрономическое путешествие с дегустацией хлеба из крапивы, мастер-класс по каллиграфии «Магия пера и чернил» и лекторий «Вековая мудрость рушников». Перед гостями выступит вокальная студия «ПроГолос». Мероприятия пройдут с 18:00 до 23:00.

В музее В. О. Ключевского организуют квест «Тайны историка Ключевского», а в музее И. Н. Ульянова - выставку старинных игр, интерактивную программу о чувашском народном костюме. Начало акции - в 18:00.

Перед гостями Литературного музея выступят студенты музыкального колледжа имени А. А. Архангельского. Учреждение представит работы Репина, Серова, Васнецова, Билибина, Нестерова и других художников на выставке «Невидимые нити». В программе - экскурсия по экспозиции музея, показ фильма «Тимур и его команда». Также состоится лекция об усадьбе Устиновых «Грабовский рай», ее прочтет кандидат культурологических наук Л. В. Рассказова (предварительная запись по телефону 8(8412)56-13-12). Старт мероприятий - в 18:00.

«Дом Мейерхольда» подготовил литературный вечер «Мастер и Муза: история любви Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх сквозь призму романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мероприятие начнется в 18:00. Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке.