В Пензе продолжат ремонт старинного дома на улице Куйбышева

В Пензе выдали разрешение на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения на улице Куйбышева, 20.

«Ожидается проведение работ по укреплению фундамента, вычинка кирпичной кладки наружных стен, замена входных дверей и обшивки фасадов из тесовых досок, ремонт оконных и дверных металлических решеток и др.», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В 2025 году отреставрировали кровлю здания: заменили стропильную систему и покрытие, а также водосточную систему.

Дом был построен в начале XIX века и являлся частью усадьбы. В 1848 году его купил титулярный советник доктор А. И. Циммерман. Именно в этом здании прошло первое заседание координационного совета Пензенского дворянского собрания.

По данным регионального госархива, здесь же с 1855 по 1859 год жил Илья Николаевич Ульянов. В конце 1850-х - начале 1860-х собирался демократический кружок, в котором тот состоял.

В 1990 году на Куйбышева, 20, разместилось отделение Всесоюзного общества книголюбов. Здание реконструировали, оно стало клубом для интеллигенции, где проходили вечера, встречи, концерты, диспуты. В 2007-м дом был продан в частные руки, в нем расположились банкетные залы и офисы.