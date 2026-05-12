Губернатор рассказал о стоящих перед пензенскими археологами задачах

В Пензенской области археологической экспедиции предстоит обследовать участок «Сторожевого вала 1676-1680 годов» от села Рамзай до Симбуховского леса. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В предыдущие годы объект археологического наследия федерального значения изучили на участке от Пяши до Рамзая.

Олег Мельниченко напомнил: вал входил в состав засечной черты, защищавшей восточные рубежи Российского государства от степных набегов.

«Нужно продолжать работу, которая включает пеший обход вала, детальную фотофиксацию, определение точных координат археологического памятника. Это позволит закрепить его границы и предотвратить разрушение», - пояснил губернатор в своем канале в МАХ.

Другие задачи, стоящие перед археологами, - исследовать селище в Вадинском районе, продолжить изучение Наровчатского городища и культурного слоя Пензы, организовать выезды на городище «Старая Рязань» и Селитренное городище в Астраханской области.

Олег Мельниченко подчеркнул: необходимо изучать и сохранять памятники археологии, чтобы вписать новые главы в отечественную историю.

