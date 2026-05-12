Кузнечан приглашают ознакомиться с традициями народов региона

На пятницу, 15 мая, в музее краеведения в Кузнецке (Московская, 53) запланирована акция «Ночь музеев».

Мероприятия стартуют в 16:00. Гостей ждут:

- «Встреча с традициями» - торжественное представление культур народов региона (русских, татар, чувашей, мордвы) с фольклорными номерами и рассказами об обычаях;

- цикл национальных мастер-классов «Руки мастера - душа народа» по традиционным ремеслам и рукоделию;

- флешмоб «Единство»;

- встреча с мастерицей Татьяной Рузиной - автором выставки «Куклы в национальных костюмах: путешествие по России»;

- «Встреча с одной картиной» - любителей искусства погрузит в атмосферу XIX века копия портрета Варвары Римской-Корсаковой, написанного Францем Ксавером Винтерхальтером. Показ будет сопровождаться демонстрацией фильма «Прикосновение к тайне».

Вход свободный. Подробности можно узнать по телефону 8 (8415) 73-25-51.

