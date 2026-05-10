Финалом торжеств 9 Мая стали концерт «А мы из Пензы» и салют

Финальные мероприятия празднования Дня Победы в Пензе прошли на Юбилейной площади.

«От всей души поздравляю с праздником, священным для каждой семьи. Желаю всем здоровья, благополучия, силы духа и нашей общей Победы!» - обратился к собравшимся глава города Олег Денисов.

В 20:00 жителям и гостям города представили концерт «А мы из Пензы». Вместе с профессиональными солистами и коллективами на сцену вышли известные жители региона.

В 2-часовую программу вошли музыкальные и поэтические номера. Все произведения были посвящены подвигу пензенцев и памяти о героях Великой Отечественной войны.

Работа над этим проектом велась в течение 3 месяцев, напомнили в городской администрации. За это время были придуманы творческие постановки, записаны песни и стихи.

В 22:00 на Юбилейной площади запустили фейерверк, а со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют. Пиротехническое зрелище можно было увидеть и у стелы «Город трудовой доблести».

