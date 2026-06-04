Специалисты оценили состояние усадебного дома Бицкого в Степановке

Культура

Специалисты оценили состояние усадебного дома Бицкого в Степановке
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Областное министерство по охране памятников истории и культуры оценило состояние объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом Бицкого». Он располагается в селе Степановка Бессоновского района.

Дом был построен в середине XIX века. Он представляет собой одноэтажное кирпичное здание с мезонином.

«Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану решением Исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 699 «О дополнительном включении в список памятников истории и культуры, подлежащих охране как местного значения», - уточнили в министерстве.

Сотрудник ведомства осмотрел памятник и зафиксировал: он находится в неудовлетворительном состоянии. Составлен акт.

Ранее стало известно, что в Пензенской области было подписано постановление о ликвидации министерства по охране памятников истории и культуры. Его полномочия передадут министерству культуры и туризма.

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