В Пензе День России отметят кавер-фестивалем и городским квизом

В Пензе готовятся к празднованию Дня России. Основные торжества 12 июня пройдут на площади Ленина.

«Жителей ждут концерты, интерактивы, детские активности, различные фестивали», - сообщил замглавы администрации города Сергей Волков на совещании в мэрии 1-го числа.

Руководитель управления культуры Анна Нестерова уточнила, что на площади Ленина запланированы торжественная церемония с участием первых лиц, концерт, большой городской квиз, кавер-фестиваль.

На улице Московской, в скверах «Копилка пословиц», А. С. Пушкина, Славы, «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади также пройдут разные мероприятия.

В прошлом году День России проводился параллельно с Днем города - Пензе тогда исполнилось 362 года.