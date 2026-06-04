Пензенцев приглашают на фестиваль современного церковного искусства

С 11 по 14 июня в Пензе будет проходить масштабный фестиваль «Видеть и слышать» (0+). У жителей и гостей города появится возможность погрузиться в мир иконописи, музыки, кино и творчества.

Главное место в программе отведено выставке «Крепость веры. Традиции современности иконы Сурского края». Свои работы представят как местные мастера, так и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Палеха, Серпухова, Сергиева Посада, Абрамцева.

Для гостей фестиваля предусмотрены также VR-экскурсии по Троице-Сканову женскому монастырю под Наровчатом и показ фильмов из цикла «Памятники христианского искусства».

В рамках проекта будут действовать творческие мастерские по технике создания архитектурных моделей и работы с витражами, пройдут пленэры для взрослых и детей.

Площадками фестиваля станут новый корпус краеведческого музея, Губернаторский дом, картинная галерея имени К. А. Савицкого и Соборная площадь.

Вход на мероприятия свободный, на экскурсии, лекции, пленэры, мастерские нужна регистрация. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте епархии.