В субботу, 6 июня, в Пензе отметят Пушкинский день России. Городской праздник состоится в сквере, носящем имя поэта.

Почетные гости выступят с приветственным словом, все желающие смогут возложить цветы к бюсту классика русской литературы.

«В программе - литературно-музыкальная композиция с участием городских творческих коллективов, презентация выставки «И назовет меня всяк сущий в ней язык», - рассказали в администрации Пензы.

Начало мероприятия в 15:00.

Пушкинский день России отмечается с 1997 года в день рождения Александра Пушкина (по новому стилю). К этой же дате приурочено празднование Дня русского языка. И неслучайно: Пушкин считается создателем современного русского литературного языка.