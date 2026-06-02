В Литературный музей вернулся шахматный столик семьи Белинских

В коллекцию пензенского Литературного музея вернулся после реставрации столик, за которым Виссарион Белинский играл с отцом в шахматы и шашки.

Предмет изготовлен в первой четверти XIX века. Мастер фанеровал его под темный орех, овальную столешницу уложил на 4 двояковыпуклые ножки, по краю пустил металлический бортик и снабдил выдвижным ящичком, а подстолье зачернил.

За почти 200 лет древесина значительно усохла, что вызвало деформации, шпон помялся и местами отвалился. На столике имелись многочисленные царапины, трещины и потертости.

На восстановление первоначального облика ушел целый год. Работой занимался специалист столичного художественного центра имени И. Э. Грабаря Егор Макеев.

Он очистил стол, удалил старое лаковое покрытие, следы жука-точильщика, последствия подновлений. После этого авторский шпон был укреплен, утраченные фрагменты восстановлены, тонированы и законсервированы шеллачной политурой, сообщили в областном министерстве культуры.

