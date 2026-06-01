Выступление Пелагеи и «Ай-Йолы» на фестивале в Пензе обойдется в 8 млн

21-23 августа в Пензенской области во второй раз пройдет фестиваль традиционного и современного этнического творчества «Абашевские узоры». В этом году на мероприятии в числе прочих перед публикой предстанут фолк-группа «Ай-Йола» и заслуженная артистка России Пелагея.

По данным портала госзакупок, выступление «Ай-Йолы» обойдется в 3 566 850 рублей: 2 300 000 потратят на гонорар, 1 266 850 - на обеспечение бытового райдера (проезд, проживание, питание).

Коллектив выйдет на сцену на Юбилейной площади в 21:00 22 августа.

За выступление Пелагеи придется заплатить 4 925 500 рублей: 3 920 000 составит гонорар, 1 005 500 - обеспечение райдера. Артистка выйдет на сцену в 21:00 23-го числа.

В обоих случаях заказчиком услуг является «Пензаконцерт».

Своим мастерством публику также порадуют народные коллективы области и гости из Белоруссии и Узбекистана.