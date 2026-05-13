Установлены границы охранных зон в районе Покровского собора

Установлены охранные зоны у Покровского архиерейского собора на улице Чкалова в Пензе. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

На основе проведенных историко-культурных исследований и анализа ландшафта композиционных связей объекта выделены 1 зона объекта культурного наследия и 2 - регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В первую вошли перекресток улиц Калинина и Чкалова и прилегающие к нему участки, а также территория около дома на Чкалова, 17.

Вторая зона - земли у строения № 24 на улице Чкалова, третья - у Чкалова, 32а («Магнит»), и Калинина, 17 (аптека).

Приказом запрещается: строительство капитальных объектов; установка временных сооружений, киосков, навесов; организация стоянок транспорта. Обустройство инженерных коммуникаций разрешено только в целях жизнеобеспечения ближайших домов.

Размещение рекламы допускается, если она соответствует назначению объекта. При этом сооружения должны быть не выше 2 м, а инфополе на них - не шире 1,2×0,8 м.

В отделке фасадов зданий не могут использоваться чрезмерно яркие цвета, не свойственные исторической среде. Облицовка с глянцевой либо зеркальной поверхностью полностью исключена.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы стала объектом культурного наследия регионального значения в 1975 году. В 2022-м было выдано охранное обязательство.

