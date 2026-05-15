Появилась программа фестиваля «Джаз Май» в Пензе

В эти выходные, 16 и 17 мая, в Пензе пройдет XV Международный фестиваль «Джаз Май» (0+). На Юбилейной площади гостей музыкального праздника ждет шестичасовой джазовый марафон. На сцене выступят местные и приезжие артисты.

На 16 мая афиша такая:

- 12:00 - ВИА «Шестая пара» (пензенский Губернский лицей);

- 12:10 - солисты детской музыкальной школы № 1, Пенза;

- 12:40 - инструментальный ансамбль Spring, солисты ДШИ «Весна», Пенза;

- 13:00 - ансамбль «Класс» ДШИ Заречного;

- 13:15 - вокальная студия «Станция Голосовая»;

- 13:40 - детский эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» ДШИ Хвалынска Саратовской области;

- 14:10 - студенты и педагоги отделения «Музыкальное искусство эстрады» Саратовского областного колледжа искусств;

- 15:00 - ВИА «Стиль», Самара;

- 15:40 - муниципальный духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (руководитель и дирижер Антон Пригарев);

- 16:20 - инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд», Заречный (руководитель Эдуард Дмитриев);

- 17:10 - эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» «Пензаконцерта» (руководитель Юрий Белоногов).

17 мая перед гостями фестиваля выступят:

- 12:00 - эстрадно-джазовый оркестр Ananas Band, ансамбль преподавателей музыкальной школы имени В. П. Чеха Пензы;

- 12:40 - вокальная студия «Шанс» музыкальной школы имени В. П. Чеха Пензы;

- 13:00 - солисты и коллективы Пензенского колледжа искусств;

- 13:40 - ансамбль «Кофе-джаз», Пенза;

- 14:00 - ансамбль «Фанки-бэнд Джаз-джем-клуба Пензы»;

- 14:20 - группа «Фрея»;

- 14:40 - коллектив «КвартОли-бэнд», ансамбль «Фанки-бэнд Уделова», ансамбль «Аргентум Джаз», Пенза;

- 15:50 - группа «Джульетта любит лето», Самара;

- 16:25 - ансамбль «Резонанс», Тольятти (руководитель Георгий Иванов);

- 17:10 - буги-бэнд KontrabuzzZ, Самара.

«Помимо насыщенной музыкальной программы в рамках фестиваля на площади будут работать интерактивные зоны, тематические фотозоны и инсталляции, фуд-корты, выставка-продажа продукции пензенских ремесленников», - сообщили в региональном минкульте.