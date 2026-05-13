Мнение горожан о проекте «Пензенское лето» узнают за 1,5 млн рублей

С 1 июня 2025 года стартовал проект «Пензенское лето». В 2026-м решили проверить, нравятся ли горожанам мероприятия, проводимые в его рамках.

На изучение общественного мнения в области удовлетворенности населения уровнем реализации культурно-досуговой кампании выделили 1 517 600 рублей.

Соответствующий договор 13 мая заключили с индивидуальным предпринимателем из Сахалинской области.

Исполнитель должен представлять отчеты каждые полмесяца в период с 1 июня по 15 сентября.

В 2025 году в рамках проекта «Пензенское лето» провели около 250 мероприятий по всему городу - на площадках и во дворах.

