Пензенцы смогут продегустировать каши на фестивале в честь Суворова

В субботу, 16 мая, в селе Суворово Лунинского района состоится военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша» (0+). Он посвящен памяти русского полководца Александра Суворова.

Для участников праздника подготовили обширную программу:

- 10:00-10:30 - лития в память о полководце;

- 10:30-11:00 - презентация и дегустация каш, приготовленных по старинным рецептам;

- 11:00-11:30 - торжественное открытие фестиваля; церемония возложения цветов и венков к памятнику Суворову;

- 11:30-12:00 - презентация кадетских классов и военно-патриотических клубов;

- 11:30-14:00 - военно-спортивная эстафета «Тяжело в учении - легко в бою»;

- 12:00-12:15 - показательные выступления по рубке шашкой;

- 12:15-14:00 - концертная программа «Наследники победителя»;

- 10:00-14:30 - мастер-классы, работа фотозон и интерактивных площадок;

- 14:30-15:00 - подведение итогов фестиваля, награждение участников.

Для гостей также организуют выставку народных художественных промыслов.

Добраться до места проведения фестиваля из Пензы можно на личном транспорте (до села 68 км).

Кроме того, до поселка Лунино из областного центра ходит автобус, который отправляется с автовокзала в 7:15 и 8:45. В этом случае нужно выйти на остановке «Автовокзал г. Лунино», пройти до остановки «Автостанция Лунино», пересесть на автобус № 325 и доехать до остановки «Суворово», уточнили в региональном правительстве.