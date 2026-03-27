Парк «Комсомольский» предложили присоединить к парку Белинского

В пятницу, 27 марта, на сессии Пензенской городской думы обсудили судьбу парка «Комсомольский», расположенного в Заводском районе.

Тему поднял депутат Андрей Жданников.

«Я ознакомился с результатами проверки контрольно-счетной палаты. Деятельность парка за 2024-2025 годы была признана неэффективной. Был отмечен ряд нарушений, в том числе установлены признаки нецелевого расходования бюджетных средств, необоснованного и нерационального расходования целевых средств. Какие приняты меры и какова дальнейшая его судьба?» - поинтересовался он у начальника управления культуры Анны Нестеровой.

При этом Жданников уточнил, что парк является муниципальным казенным учреждением (МКУ), на которое ежегодно выделяется порядка 36 млн рублей из городского бюджета. Обратно же в казну поступает около 6-7 млн.

По словам Анны Нестеровой, прежний директор уже освободил должность.

«Сейчас принят новый директор, юрист по образованию, я считаю, что это лучший вариант для парка. По результатам проверки контрольно-счетной палаты сделаны выводы, сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы устранить нарушения, составлен план работы и график развития этого учреждения.

Хочу сказать, что все-таки это учреждение уникальное для нашего региона, потому что на базе парка работает роллердром, единственный в Приволжском федеральном округе, занимается школа роллеров, которые недавно приехали победителями с всероссийского чемпионата. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы и роллердром, и парк сохранить, наметили планы его развития и с оптимизмом смотрим в будущее», - ответила чиновница.

Она пояснила, что приказ о назначении директора подписывает начальник управления культуры, но кандидатура обязательно согласуется с главой города.

Андрей Жданников выразил надежду на изменение ситуации в парке и предложил свое решение проблем.

«Может, мы посмотрим и присоединим его к Центральному парку имени Белинского - в подведение. Елена Евгеньевна [Савельева] там замечательно справляется», - озвучил депутат инициативу. Ее пообещали рассмотреть.

Форма собственности пока останется такой же - МКУ.

На балансе парка Белинского сейчас находятся парк «Семейный» на ГПЗ, Детский парк на улице Кронштадтской, Олимпийская аллея с веревочным парком, Тропа здоровья, Оборонительный вал, Лермонтовский сквер.