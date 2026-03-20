В Пензе утвердили охранные обязательства для ахунских теремов

Областное министерство по охране памятников истории и культуры утвердило охранные обязательства для теремов, стоящих на территории санатория им. Володарского в Ахунах. Соответствующие приказы размещены в разделе нормативно-правовых актов на сайте ведомства.

Один из них, дача купца Ашанина, остается эксплуатируемым, поэтому его состояние признано удовлетворительным. В документе обозначена обязанность собственника поддерживать объект культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Два других терема, дачи купцов Журавлева и Осетрова, давно закрыты и уже обветшали. Здесь, согласно документам, требуется полный комплекс работ.

В течение 2 лет собственник должен провести обследование теремов, еще 4 отводятся на разработку научно-проектной документации.

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - в течение 6 лет с даты утверждения охранного обязательства актом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области либо перехода прав владения, пользования, распоряжения», - говорится в документах.

Прочие требования такие же, как в утвержденном ранее охранном обязательстве на дом Панчулидзева.

Ахунские терема - образцы деревянной архитектуры в стиле русского модерна. Это остатки дачной застройки, начавшейся в конце позапрошлого столетия. После революции 1917 года 40 домов были разобраны и вывезены либо прошли реконструкцию. К 1920-м годам в первоначальном виде сохранилось только 4 из них.

Сооружения в Ахунах признаны объектами культурного наследия регионального значения.