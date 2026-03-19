В Пензе обновили требования по сохранению дома Панчулидзева

Областное министерство по охране памятников истории и культуры утвердило охранные обязательства для дома А. А. Панчулидзева» (Красная, 62). Приказ размещен в разделе нормативно-правовых актов на сайте ведомства.

Согласно документу, собственник обязан поддерживать постройку в надлежащем техническом и противопожарном состоянии. Работы, сопряженные с изменением внешнего облика дома, запрещены.

Нельзя размещать на объекте и наружную рекламу, за исключением уведомлений о зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятиях.

В приложении к приказу оговаривается: в течение 1 года собственник обязан скорректировать проектно-сметную документацию на работы по сохранению объекта, в течение 3 лет - провести их.

«Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер», - уточняется в приказе.

Трехэтажное кирпичное здание, построенное в XIX веке, признано памятником регионального значения и находится в федеральной собственности. Сначала им владела супруга брата губернатора Панчулидзева, с 1879 года по 1918-й помещения занимало женское епархиальное училище, далее - школа рабочей молодежи и отделом вневедомственной охраны при Ленинском РОВД.

В 2011 году дом Панчулидзева передали в управление медицинскому колледжу. В настоящее время строение сильно обветшало. В октябре 2025-го его собирались законсервировать, финансирование предполагали получить по госпрограмме «Развитие культуры».