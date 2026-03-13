В Пензенской области будут выдавать гранты кинопроизводителям

В Пензенской области кинопроизводителей будут поддерживать грантами, сообщили в министерстве культуры и туризма.

«Субсидия предусмотрена для юридических лиц (за исключением госучреждений) и позволит возместить до 30% документально подтвержденных затрат на производство национальных фильмов на территории региона», - уточнили в ведомстве.

Региональную поддержку окажут проектам, которые соответствуют приоритетным темам, утвержденным Министерством культуры РФ на 2026 год (культура, наука, внешнеполитические победы России, историческое просвещение, героизм воинов, экранизация произведений классической литературы и др.).

Меры по активизации съемочного процесса на территории Пензенской области обсудили на заседании региональной кинокомиссии. Его участниками стали представители ведомств и структур, чья помощь потенциально может понадобиться при создании фильмов.

Министр культуры и туризма Сергей Бычков выразил уверенность, что у Пензенской области высокий потенциал для съемок, поскольку она обладает уникальными ландшафтами, историческими и культурными объектами.

«Сегодня любую точку России можно снять в любом месте, и наш регион с его разнообразием природных, культурных, спортивных, промышленных объектов отлично подходит для решения творческих задач», - пояснил он.