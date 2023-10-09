Пензенцев приглашают восстановить яблоневый сад в «Тарханах»

09.10.2023 | 14:55

В музее-заповеднике «Тараханы» готовятся отметить 209-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. По этому случаю намечено несколько мероприятий.

Праздник будут отмечать в течение двух дней.

«14 октября музейно-просветительский центр станет площадкой для проведения VI-й Лермонтовской научно-практической конференции обучающихся. Тема в этом году - «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. К проблеме сохранения чистоты русского языка», - сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В воскресенье, 15 октября, к празднованию могут присоединиться все желающие.

С 11:30 до 13:00 гости собственноручно высадят яблони на территории усадьбы. Благодаря этой акции появится возможность восстановить один из исторических садов.

На 14:00 намечен показ музыкально-просветительского спектакля «Алена», который поможет проникнуть в тайну гениальности Лермонтова.

«На территории усадьбы будет работать фотозона «Я теперь живу в Тарханах…». Весь день в усадьбе (у памятника) в формате «открытый микрофон» будут звучать стихи поэта. Экспозиции будут работать в штатном режиме, а в программу дня включены «Лермонтовский бал» и «Конная карусель», - рассказали в минкульте.