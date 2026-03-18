В Пензенской области пройдет «Ночь театрального искусства»

Пензенская область присоединится к первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства», которая состоится 27 марта.

В частности, в «Кукольном доме» в 17:00 начнется спектакль «Сказка дождя», а с 21:00 в фойе будет работать выставка кукол.

В облдрамтеатре в 21:00 пройдет творческая встреча с худруком Сергеем Казаковым, продолжением вечера станет выступление дуэта «Отец и Сын». В 22:00 появится возможность ознакомиться с миром закулисья.

«Дом Мейерхольда» будет ждать гостей на экскурсию по мемориальному дому (с 16:30) и спектакль «Арт» (начало в 18:30). После него намечена творческая встреча с режиссером и актерами.

В программу ТЮЗа на «Ночь театрального искусства» вошли спектакль-путешествие по произведениям А. С. Пушкина (с 20:00) и персональная выставка театрального художника Веры Астаховой (откроется в 21:00).

Пензенский колледж искусств подготовил творческую встречу «За кулисами успеха» с интерактивными выступлениями и автограф-сессией. Она начнется в 17:00.

В акции также примут участие учреждения культуры Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова. С их программами можно ознакомиться на сайте «Ночи театрального искусства».

Все мероприятия бесплатные, однако из-за ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация. Она откроется в пятницу, 20 марта, в 12:00.