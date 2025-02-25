В Белинском отремонтируют здание, где бывали знаменитости

25.02.2025 | 18:43

В городе Белинском отремонтируют здание Присутственных мест, где бывали поэт М. Ю. Лермонтов, писатели М. Е. Салтыков-Щедрин, И. И. Лажечников, П. И. Замойский, государственные деятели М. М. Сперанский и Я. В. Виллие.

Во вторник, 25 февраля, в областном министерстве по охране памятников истории и культуры сообщили о выдаче разрешения на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Здание расположено по адресу: Советская площадь, 2.

Ремонт предполагает отделку фасадов (цоколя, стен, межэтажного карниза, металлических отливов), помещений (потолков, стен и перегородок), входных групп, обустройство эвакуационного выхода и др.

Работы по восстановлению объектов культурного наследия проводятся и в Пензе. Так, в 2025 году начнется следующий этап ремонта дома № 56 на улице Бакунина. Здание возвели в конце XIX века, это был жилой дом. Запланированы ремонт и реставрация фасадов, устройство перегородок, дверных заполнений, отмостки, перекладка инженерных систем.