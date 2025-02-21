В 2025 году продолжится реставрация дома № 56 на Бакунина

21.02.2025 | 12:22

В 2025 году в Пензе начнется следующий этап ремонта дома № 56 на улице Бакунина. Разрешение на работы выдало областное министерство по охране памятников истории и культуры.

Здание возвели в конце XIX века, это был жилой дом. В сентябре 1987 года его признали объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас собственником является физическое лицо.

В 2022-м объект огородили забором и закрыли на реставрацию. К концу 2024-го специалисты отремонтировали крышу, очистили фасад, усилили фундамент и стены строения.

На 2025 год запланированы ремонт и реставрация фасадов, устройство перегородок, дверных заполнений, отмостки, перекладка инженерных систем.

«Кроме того, специалистами будет проведена внутренняя отделка помещений и благоустройство территории», - сообщили в министерстве.