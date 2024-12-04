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Культура

Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

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В Пензе заработал туристский информационный центр (ТИЦ), установленный в Лермонтовском сквере. Его построили за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов.

Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

На эти же деньги рядом разместили туалетный модуль, на набережной - скульптуру абашевской игрушки, а у памятника «Первопоселенцу» благоустроили территорию.

В центре гости Сурского края могут бесплатно узнать о достопримечательностях региона, его истории, запланированных мероприятиях, а также существующих гостиницах и кафе.

Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

По словам менеджера по проектной деятельности парка им. В. Г. Белинского Елены Лобанкиной (ТИЦ является его структурным подразделением), туристы уже начали пользоваться услугами. В день в центр приходят по 5-10 человек. Например, его успели посетить гости из Тамбова, Ессентуков, Пятигорска, Санкт-Петербурга.

Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

«Пока ТИЦ функционирует в тестовом режиме - только в будни с 9:00 до 18:00. В следующем году рассчитываем продлить время работы, сделать павильон доступным для посетителей в субботу и воскресенье», - сообщила директор парка Елена Савельева.

Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

На строительство центра и туалетного модуля потратили 14 млн 250 тыс. рублей.

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Источник — фото администрации Пензы
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