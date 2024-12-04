Гости Пензы начали приходить в туристский информационный центр

04.12.2024 | 20:57

В Пензе заработал туристский информационный центр (ТИЦ), установленный в Лермонтовском сквере. Его построили за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов.

На эти же деньги рядом разместили туалетный модуль, на набережной - скульптуру абашевской игрушки, а у памятника «Первопоселенцу» благоустроили территорию.

В центре гости Сурского края могут бесплатно узнать о достопримечательностях региона, его истории, запланированных мероприятиях, а также существующих гостиницах и кафе.

По словам менеджера по проектной деятельности парка им. В. Г. Белинского Елены Лобанкиной (ТИЦ является его структурным подразделением), туристы уже начали пользоваться услугами. В день в центр приходят по 5-10 человек. Например, его успели посетить гости из Тамбова, Ессентуков, Пятигорска, Санкт-Петербурга.

«Пока ТИЦ функционирует в тестовом режиме - только в будни с 9:00 до 18:00. В следующем году рассчитываем продлить время работы, сделать павильон доступным для посетителей в субботу и воскресенье», - сообщила директор парка Елена Савельева.

На строительство центра и туалетного модуля потратили 14 млн 250 тыс. рублей.