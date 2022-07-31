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Глас народа

Жители Пензы предложили подсветить памятник Первопоселенцу

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Жители Пензы, отдыхавшие на скамейках на Оборонительному валу (что на улице Кирова), с трудом разглядели памятник Первопоселенцу: он скрылся во мраке ночи.

«О достопримечательностях нашего города. Символ города в сумраке! А можно сделать подсветку памятнику?» - поинтересовался один из подписчиков группы «Пенза Регион» во «ВКонтакте» в воскресенье, 31 июля.

В Пензе архитектурная подсветка установлена на многих зданиях и сооружениях: к примеру, ночью за счет этого выделяются набережная Суры, подвесной и Бакунинский мосты, картинная галерея, Спасский кафедральный собор, региональное Законодательное собрание, драмтеатр и т. д.

Как именно должен быть подсвечен памятник Первопоселенцу, пока непонятно. «Факел на копье засветить?», «Костер рядом развести», - предложили варианты пользователи.

«Ей надо заняться не дурному человеку, чтоб все выглядело нормально и адекватно. У нас же, скорей всего, прожектор врубят под пузом коня», - высказал свое мнение еще один комментатор.

Другая пензячка, написавшая в редакцию «ПензаИнформ», обратила внимание на отсутствие подсветки здания филармонии и ККЗ «Пенза». «28 июля, 01:25: на Юбилейной площади темень полная», - констатировала она.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спасский кафедральный собор
А собор то зачем подсвечивать? Он сам должен излучать свет божественный,если вера истиная у служителей есть...

Имя: Гость
Комментарий:

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