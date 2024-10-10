У памятника Первопоселенцу устанавливают новое ограждение

10.10.2024 | 18:29

У памятника Первопоселенцу в Пензе начали устанавливать первые 6 секций нового ограждения, сообщил глава города Александр Басенко в соцсетях в четверг, 10 октября.

Общая протяженность ограды составит около 100 метров. На нее вернут 15 чугунных гербов.

«Затем здесь появятся красивые скамейки, информационные стенды и два пятирожковых светильника на гранитном основании. Специальная архитектурная подсветка ярко выделит скульптурную композицию в темное время суток», - рассказал Александр Басенко.

Цель обновления памятника и территории вокруг него - сделать Пензу привлекательнее для внутреннего туризма.

Для этого же рядом с Соборной площадью разместят 2 новых указателя с историческими названиями улиц. Один установят у недавно открывшегося корпуса краеведческого музея на Белинского, 8, второй - у фонтана в сквере им. Лермонтова.

В самом сквере откроют туристско-информационный центр. Рядом установят туалетный модуль, который будет состоять из 2 отдельных кабин с независимыми входами и 1 технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны разместят терминал безналичной оплаты.