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Культура

У памятника Первопоселенцу устанавливают новое ограждение

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У памятника Первопоселенцу в Пензе начали устанавливать первые 6 секций нового ограждения, сообщил глава города Александр Басенко в соцсетях в четверг, 10 октября.

У памятника Первопоселенцу устанавливают новое ограждение

Общая протяженность ограды составит около 100 метров. На нее вернут 15 чугунных гербов.

«Затем здесь появятся красивые скамейки, информационные стенды и два пятирожковых светильника на гранитном основании. Специальная архитектурная подсветка ярко выделит скульптурную композицию в темное время суток», - рассказал Александр Басенко.

У памятника Первопоселенцу устанавливают новое ограждение

Цель обновления памятника и территории вокруг него - сделать Пензу привлекательнее для внутреннего туризма.

Для этого же рядом с Соборной площадью разместят 2 новых указателя с историческими названиями улиц. Один установят у недавно открывшегося корпуса краеведческого музея на Белинского, 8, второй - у фонтана в сквере им. Лермонтова.

В самом сквере откроют туристско-информационный центр. Рядом установят туалетный модуль, который будет состоять из 2 отдельных кабин с независимыми входами и 1 технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны разместят терминал безналичной оплаты.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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