В Земетчинском районе будут искать памятники археологии

11.10.2024 | 10:11

С октября по декабрь на территории Земетчинского района будут работать археологи. Их цель - в ходе полевых работ выявить объекты археологического наследия, уточнить сведения о них и спланировать мероприятия по обеспечению их сохранности.

«Земетчинский район в археологическом плане является малоисследованным и, следовательно, перспективным для выявления новых объектов археологического наследия. В настоящее время на территории района на государственную охрану поставлен один объект археологического наследия», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В сентябре новые памятники археологии искали на территории Бессоновского района.

В августе в Наровчатском районе специалисты обследовали Озименковскую стоянку и обнаружили грубую лепную керамику эпохи неолита и фрагменты орнаментированных керамических изделий аким-сергеевского типа эпохи бронзы.

В июле на территории Неклюдовского городища в Шемышейском районе, которое датируется XI-XIII вв., нашли керамику и металлический скобель - инструмент для обработки дерева и изделий из него.

В июне при проведении разведок на Селиксенском могильнике выявили захоронение, датируемое IV-VI вв. Внутри оказались кости, глиняный горшок и копье.