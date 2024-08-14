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Культура

В Наровчатском районе археологи нашли керамику эпохи неолита

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В Наровчатском районе специалисты обследовали Озименковскую стоянку - один из самых известных и значимых памятников археологии федерального значения - и определили границы объекта.

Во время работ они обнаружили грубую лепную керамику эпохи неолита. Также археологи нашли фрагменты орнаментированных керамических изделий аким-сергеевского типа эпохи бронзы.

«Кроме того, выявлены жилищные западины (углубления, отлогие ямы. - Прим. ред.) в северной части памятника, а также зафиксировано расположение раскопа», - сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В феврале глава министерства Александр Понякин сообщил, что необходимо актуализировать информацию об Озименковской стоянке эпохи неолита, а также о Селиксенском могильнике, городище Баланов Родник, Русско-Труевском и Неклюдовском городищах.

При обследовании последнего объекта археологи обнаружили керамику и металлический скобель - инструмент для обработки дерева и изделий из него.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников
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