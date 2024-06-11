В Селиксенском могильнике археологи нашли копье и кости

11.06.2024 | 08:39

На территории объекта федерального значения «Могильник «Селиксенский» при проведении археологических разведок было найдено захоронение, датируемое IV-VI вв.

Внутри обнаружены кости, глиняный горшок и копье.

Специалисты исследовали и законсервировали захоронение. Данные научные изыскания позволят определить точные границы памятника археологии.

«Это позволит защитить его от разграбления и привлечь к ответственности лиц, незаконно изымающих археологические артефакты на территории объекта культурного наследия», - сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Ранее глава министерства Александр Понякин рассказал, что в этом году запланировано актуализировать информацию о Селиксенском могильнике, а также других объектах: городище Баланов Родник, Озименковской стоянке эпохи неолита, Русско-Труевском и Неклюдовском городищах. Все находки передадут в музейный фонд краеведческого музея.