В Бессоновском районе будут искать новые памятники археологии

05.09.2024 | 21:01

В сентябре территорию Бессоновского района детально изучат с целью выявить новые памятники археологии. Министерство культуры Российской Федерации выдало соответствующее разрешение, сообщили в областном министерстве по охране памятников.

Изучением территории займутся специалисты Пензенской археологической экспедиции.

«Этот район весьма насыщен объектами археологического наследия. Здесь располагаются средневековые городища и селища, например Кижеватовское городище и селище «Чемодановка 1», а также курганы бронзового века», - отметили в министерстве.

В августе в Наровчатском районе специалисты обследовали Озименковскую стоянку и обнаружили грубую лепную керамику эпохи неолита и фрагменты орнаментированных керамических изделий аким-сергеевского типа эпохи бронзы.

В июле на территории Неклюдовского городища в Шемышейском районе, которое датируется XI-XIII вв., нашли керамику и металлический скобель - инструмент для обработки дерева и изделий из него.

В июне при проведении разведок на Селиксенском могильнике выявили захоронение, датируемое IV-VI вв. Внутри оказались кости, глиняный горшок и копье.