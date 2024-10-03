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Культура

В Лермонтовском сквере поставили павильон

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В сквер им. Лермонтова привезли павильон будущего туристско-информационного центра (ТИЦ) Пензы. Планируется, что в нем туристы и горожане смогут получать информацию о местных достопримечательностях и существующих экскурсиях, знакомиться с календарем культурных событий.

В Лермонтовском сквере поставили павильон

«Объект внушительных размеров, поэтому, чтобы провезти его по центру города до места установки, потребовалась не только детальная проработка маршрута, но и скоординированная помощь сразу нескольких городских служб. Сработали на отлично», - рассказал глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

В Лермонтовском сквере поставили павильон

Теперь, когда павильон занял предназначенное ему место, начнутся отделочные работы. Ранее сообщалось, что внутри будут кофейный столик, 2 кресла, шкаф для одежды, офисный стол, компьютер, принтер, телевизор, холодильник, микроволновка, кулер и кондиционер.

Сквер им. Лермонтова для расположения ТИЦ выбрали неслучайно. Он находится в историческом центре города и является популярной зоной отдыха.

Открыть туристско-информационный центр планируют до конца года.

В Лермонтовском сквере поставили павильон

Рядом установят туалетный модуль. Он будет состоять из 2 отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны разместят терминал оплаты с безналичным расчетом.

Общий договор на оба объекта заключили с фирмой из Сергиева Посада (Московская область). За конструкции придется заплатить 14 млн 250 тысяч рублей.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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