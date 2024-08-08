На Московской закончилась реставрация мозаичного панно

08.08.2024 | 21:29

На улице Московской в Пензе завершилась реставрация панно «Кандиевское восстание», расположенного на доме № 56 напротив Фонтанной площади.

Работы начались в конце минувшей недели, предполагалось заменить 9 утраченных панелей общей площадью 6,3 кв. м.

«Собирая изображение по сохранившимся фотографиям, использовали более 20 оттенков смальты. Для защиты панно от влаги сделали козырек. Теперь знаковый объект декоративного искусства будет снова радовать горожан и привлекать внимание гостей», - отметил глава Пензы Александр Басенко.

Кандиевским восстанием принято называть волнения среди крестьян сел Кандиевка и Черногай Пензенской губернии в апреле 1861 года. Крепостных возмутили обнародованные условия освобождения. Считается, что впервые в истории России здесь подняли красный флаг.

В апреле на улице Карпинского в Пензе восстановили элементы мозаичного панно «В. И. Ленин», размещенного на стене дома № 1а.