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Культура

На ул. Московской начали восстанавливать мозаичное панно

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На улице Московской в Пензе начали восстанавливать панно «Кандиевское восстание», расположенное напротив Фонтанной площади.

«Установили в тестовом режиме первую панель. Проверяем крепежную систему. Всего заменим 9 утраченных панелей. Их общая площадь составит 6,3 кв. метра», - сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

На следующей неделе предполагается выполнить основную работу. Для этого уже закупили 110 кг смальты - цветного непрозрачного стекла, которое накололи на фракции нужного размера - 2,5 на 5 см.

На ул. Московской начали восстанавливать мозаичное панно

«Из этих кусочков специалисты собрали мозаичное изображение по сохранившимся фотографиям. Цветовое решение по подбору фрагментов согласовали с представителями регионального отделения Союза художников России», - добавил Басенко.

Для защиты панно от влаги сделают козырек и слив.

По информации из открытых источников, Кандиевским восстанием принято называть волнения среди крестьян сел Кандиевка и Черногай Пензенской губернии в апреле 1861 года. Крепостных возмутили обнародованные условия освобождения. Считается, что впервые в истории России здесь подняли красный флаг.

В апреле на улице Карпинского в Пензе восстановили элементы мозаичного панно «В. И. Ленин», размещенного на стене дома № 1а.

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Источник — фото и видео из канала Александра Басенко
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