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Культура

На памятники Бочкареву и Щербакову планируют выделить 5 млн

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Министерству культуры и туризма Пензенской области планируют выделить 5 миллионов рублей на реализацию проекта «Земляки».

Речь идет об изготовлении скульптур и издании полиграфической продукции для увековечивания памяти бывшего губернатора Василия Бочкарева и председателя горисполкома Александра Щербакова.

Проект соответствующего постановления регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Появление в 2024 году двух памятников анонсировал действующий губернатор.

Василий Бочкарев руководил Пензенской областью с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ - представителем регионального правительства. 22 июня 2016 года он скончался после продолжительной болезни. В 2024-м Бочкареву исполнилось бы 75 лет.

Александр Щербаков с 1965 по 1984 год был председателем Пензенского горисполкома. В 1984-1991-м - первым заместителем председателя Пензенского облисполкома, председателем региональной плановой комиссии. С 1988 по 1991 год работал начальником главного планово-экономического управления облисполкома.

С 1991-го по 1993-й находился на посту первого заместителя главы администрации Пензенской области. В 1994 году был приглашен в качестве консультанта главы администрации региона. С 1994 по 2002 год трудился первым заместителем генерального директора АООТ «Фармация», являлся почетным гражданином Пензы и области.

Год назад по тому же проекту «Земляки» минкульту выделялось 10 миллионов рублей на аналогичные цели. С тех пор в Пензе появились памятники Борису Зубкову и Георгу Мясникову.

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