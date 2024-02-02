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Культура

В Пензе открыли бюст советского деятеля Георга Мясникова

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В пятницу, 2 февраля, в центре Пензы торжественно открыли бюст советского деятеля Георга Мясникова. Памятник появился около регионального отделения Союза художников России на Максима Горького, 41.

Георг Мясников, уроженец Вадинского района, в 1961 году (в 35 лет) стал вторым секретарем обкома КПСС. Благодаря его деятельности в области развивались сферы образования, здравоохранения, охраны общественного порядка, пищевой промышленности, бытового обслуживания, общепита и другие.

При Георге Васильевиче были созданы многочисленные объекты культуры. По его инициативе капитально реконструировали музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьбу B. Г. Белинского, музей A. H. Радищева. При активном участии Мясникова открылись восемь новых музеев: шесть - в Пензе (Ильи Ульянова, народного творчества, Литературный, Василия Ключевского, Всеволода Мейерхольда, Николая Бурденко) и два - в Пензенской области (Александра Малышкина в Мокшане и Александра Куприна в Наровчате).

Второй секретарь обкома инициировал создание памятников, ставших визитными карточками Пензенского края (Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, «Первопоселенец», часы «Кукушка» и другие), обустройство мест отдыха (Тропа здоровья, истоки Хопра), строительство спортивных объектов (стадион «Темп», дворец спорта «Рубин», дворец водного спорта, автодром «Вираж», велотрек «Сатурн»).

B 1986 году Георг Мясников стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, он принимал участие в деятельности многочисленных культурных организаций и центров.

Имя Г. B. Мясникова присвоено созданному им Музею одной картины, одной из улиц Пензы и школе № 58.

На открытии бюста губернатор Олег Мельниченко предложил присвоить Георгу Мясникову звание почетного гражданина Пензенской области посмертно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2024 году планируют также установить памятники бывшему губернатору Василию Бочкареву и председателю горисполкома Александру Щербакову.

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Источник — фото пресс-службы областного правительства
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