В Пензе появится памятник Василию Бочкареву

В Пензе решили поставить памятник экс-губернатору области Василию Кузьмичу Бочкареву. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил нынешний глава региона Олег Мельниченко.
Памятник установят в следующем году - в 2024-м Василию Бочкареву исполнилось бы 75 лет.
Местом для сооружения выбрана Юбилейная площадь. «Это площадь, которую он создал с нуля, построив там филармонию, киноконцертный зал. В день его рождения там будет установлен бюст», - пояснил Олег Мельниченко.
Ранее депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров предложил назвать улицу в честь экс-губернатора.
Василий Бочкарев руководил Пензенской областью с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ - представителем регионального правительства. 22 июня 2016 года он скончался после продолжительной болезни.
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