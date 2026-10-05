Губернатор сообщил о мере поддержки пензенского кинокластера

Условия для развития пензенского кинокластера продолжают совершенствовать, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

«Часть затрат на производство на территории региона национальных фильмов (кинокартин на русском и других языках народов РФ) будет субсидироваться из регионального бюджета», - пояснил он.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением правительства Пензенской области. Они позволят производителям возмещать до 30% документально подтвержденных затрат.

Губернатор выразил уверенность, что нововведение придаст дополнительный импульс развитию кинокластера.

Олег Мельниченко напомнил: в ноябре в широкий прокат выйдут сразу две картины для семейного просмотра, снятые в регионе - фэнтези «Живая книга» (6+) и комедия-детектив «Лучшее лето в жизни» (6+).