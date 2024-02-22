Участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить «Тарханы»

22.02.2024 | 19:45

Ветераны боевых действий, участники спецоперации и члены их семей в длинные выходные - с 23 по 25 февраля - могут бесплатно посетить экспозиции музея-заповедника «Тарханы» (в том числе с экскурсионным обслуживанием).

Как сообщается на сайте «Тархан», акция приурочена к Дню защитника Отечества.

Перечисленные категории граждан также смогут бесплатно посетить мероприятия, запланированные в рамках программы выходного дня.

Речь идет об интерактивном занятии «Отражение исторических реалий Бородинского сражения в стихотворении М. Ю. Лермонтова "Бородино"» (23 февраля в 13:00), театрализованном представлении «Проводы в рекруты» (24 февраля в 13:00) и мастер-классе по изготовлению значка в технике канзаши (из слоев ткани. - Прим. ред.) «Защитники Отечества» (23 февраля в 11:00 и 13:00, 24 и 25 февраля в 11:00 и 14:00).

В Пензе члены семей участников спецоперации могут бесплатно посетить зоопарк, а также аттракционы в парке имени Белинского и Детском парке на Кронштадтской. Для этого они должны предъявить пакет документов.