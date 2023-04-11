Озвучена стоимость выступления оркестра Гергиева в Пензе

11.04.2023 | 10:37

Выступление в Пензе симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева обойдется в 2,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась в понедельник, 10 апреля, на портале госзакупок.

Коллектив предстанет перед публикой 6 мая в киноконцертном зале «Пенза». В 14:00 там начнется торжественное собрание, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии, помимо чиновников, будут присутствовать ветераны, а также члены семей участников специальной военной операции на Украине (как действующих, так и погибших).

Закупку у единственного поставщика проводит ГАУК ПО «Пензаконцерт». Согласно документам, организатор обязуется за свой счет обеспечить приезд оркестра в Пензу и отъезд из города, оплатить проживание музыкантов в гостинице и питание по рейдеру.

Основные празднества по случаю Дня Победы пройдут в областном центре в период с 6 по 9 мая. Планируется провести более 150 мероприятий с предполагаемым числом участников свыше 200 000 человек.