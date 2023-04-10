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Общество

В Пензе семьи участников СВО пригласят на особенный концерт

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В дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензенской области уделят особое внимание членам семей участников СВО.

Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

Так, к примеру, в ККЗ «Пенза» на 6 мая (начало в 14:00) запланировано торжественное собрание, на котором для гостей выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева.

«Как мы договаривались, репертуар будет патриотический, посвященный нашей победе. Поскольку этот концерт не коммерческий, подумайте, чтобы ветераны, которые способны передвигаться, на этот концерт попали, жены, матери, дети участников специальной военной операции, особенно погибших. Я не думаю, что кто-то может вот так просто пойти и послушать Гергиева у нас в Пензе», - отметил глава региона.

Уделить внимание этой категории граждан должны и в других муниципальных образованиях области.

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