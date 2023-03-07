В Губернаторском доме состоялся бал в стиле середины XIX века

07.03.2023 | 20:14

Дамы и господа вернулись в Губернаторский дом середины XIX века - на бал. Студия историко-бытового танца «Комплимент» не проводила танцевальных собраний больше двух лет из-за пандемии.

«Мы не хотели сделать большое, грандиозное мероприятие - просто встретиться, отметить весну, посмотреть друг на друга, показать красоту и прекрасно провести время», - отметила руководитель студии историко-бытового танца «Комплимент» Светлана Мокина.

Важным условием участия стало умение танцевать классические бальные танцы. Также здесь встречали по одежке.

«Это шотландский костюм 1820-1830-х годов. Можно сказать, он немножко не подходит под образ, заявленный в бале. У небогатых дворян не было возможности пошить фраки, нужные в ту эпоху, и поэтому они брали отцовское имущество», - рассказал участник студии историко-бытового танца «Комплимент» Михаил Чуриков.

«40-е года XIX века - это умеренной пышности юбки, глубокие декольте, панталоны, нижние рубашки, корсеты, белые чулки, молочные. Голые ноги были неприемлемы», - объяснила участница студии историко-бытового танца «Комплимент» Динара Пуханова.

Студия «Комплимент» существует более 10 лет. Ее участники погружаются в историю прошлых веков, танцуют вальсы, польки, полонезы, учатся светским манерам.

«Жену нашел на исторических танцах. Насколько еще глубже можно окунуться? Это очень хорошее хобби, как мне кажется, опять же поездки в другие города, интересные люди и красивые атмосферные танцы. Современные, как я понял, меня не привлекают, а здесь красота, шарм», - подчеркнул участник студии историко-бытового танца «Комплимент» Александр Пуханов.